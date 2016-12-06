Путин утвердил Доктрину информационной безопасности России

Президент Владимир подписал Указ "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу. Прежняя доктрина, принятая в 2000 году, признана утратившей силу.

В документе на 16 страницах изложены основные направления информационной безопасности обороны страны, государственной и общественной безопасности, экономики, науки, технологий и образования, а также стратегической стабильности.

"Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом стран возможностей инормационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях, - говорится в документе с разделе "Основные информационные угрозы". - Возможности трансграничного оборота информации всё чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности и стратегической стабильности".

Среди прочих угроз - увеличение масштабов информационно-психологического воздействия на население иностранными спецслужбами, а также большой объём в зарубежных СМИ материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики РФ, дискриминация российских СМИ за рубежом и рост преступности в киберсреде. Кроме того, ресурсы для нормального функционирования сети Интернет распределены между государствами так, что справедливое и доверительное управление ими невозможно.