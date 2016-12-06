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Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев примет участие в "Матче звёзд" КХЛ

6 декабря 2016, 14:07 / Спорт

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев примет участие в "Неделе звёзд хоккея", в рамках которой пройдёт "Матч звёзд" Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба екатеринбургского хоккейного клуба.

Формат "Матча звёзд" КХЛ в этом году решили изменить, вместо двух сборных "Запада" и "Востока" будут команды четырёх дивизионов: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва. В каждой из звёздных сборных выступят по                  11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырёх лучших участников Кубка Вызова МХЛ.

Представители "Автомобилиста" принимают участие в главном хоккейном празднике года с 2013 года. В этом году по результатам голосования болельщиков нападающий "шофёров" Анатолий Голышев набрал 1 467 баллов и будет представлять дивизион Харламова. Стоит отметить, что в прошлом году Анатолий уже выступал в "Матче звёзд", где запомнился всем необычным буллитом с луком и стрелами.

Фото: РИА "Новости"

Анатолий Голышев родился 14 февраля 1995 года в Перми. В основном составе "Автомобилиста" играет с 2013 года. Является победителем "Турнира четырёх наций" 2014 года, серебряным призёром молодёжного чемпионата мира - 2015.

"Неделя звёзд хоккея" пройдёт в Уфе с 15 по 22 января 2017 года.

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