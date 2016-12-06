В Ельцин Центре анонсируют мюзикл "Декабристы"

6 декабря 2016, 13:54

7 декабря в 15:00 в Ельцин Центре состоится пресс-конференция, посвящённая мировой премьере мюзикла «Декабристы». Напомним, первые показы спектакля в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии пройдут 14 и 15 декабря, а также 25 января. В качестве спикеров на пресс-конференции выступят генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, главный режиссёр театра Кирилл Стрежнев, главный дирижёр Свердловской музкомедии Борис Нодельман  и композитор мюзикла "Декабристы" Евгений Загот.

Помимо пресс-конференции артисты театра Татьяна Мокроусова и Игорь Ладейщиков исполнят самый романтичный номер из мюзикла – дуэт Трубецких.

Напомним, что на постановку мюзикла в двух действиях "Декабристы" был выделен грант губернатора Свердловской области в размере семь миллионов рублей.

Также в Ельцин Центре будет организован "День декабристов", в рамках которого соберётся не только вся творческая команда, несколько лет работавшая над спектаклем, но и  представители музеев декабристов со всего Урала. В программе «Дня декабристов» творческие встречи с московским композитором Евгением Заготом, также на мероприятии будут рассказаны семейные истории декабристов "из первых рук", в частности, историю своей семьи поведает прапраправнучка  декабриста Александра Бриггена. Кроме того, в Ельцин Центре будет работать тематический переносной читальный зал из Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.

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