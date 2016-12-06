Свердловчанам предлагают снять коттедж на новогоднюю ночь за 80 тысяч рублей

Владельцы коттеджей рассчитывают хорошо заработать на предстоящих праздниках: они в десять раз подняли цены на аренду своих особняков.

Как сообщает портал N1.RU, обычная стоимость аренды коттеджа в Екатеринбурге или ближнем пригороде равна 8 тыс. рублей в сутки. А во время новогодних праздников за пользование особняком в течение суток просят в среднем около 80 тыс. рублей. Причём это только средняя сумма по городу, а максимальная цена аренды коттеджа в предстоящую новогоднюю ночь составляет 150 тыс. рублей.

Большая часть особняков, предлагаемых для праздничных развлечений, расположена в Екатеринбурге (преимущественно на Уктусе, Широкой Речке, Уралмаше, Шарташе, в Горном Щите). Площадь таких коттеджей варьируется от 60 до 500 кв. м.