Депутатам Заксобрания ужесточили порядок предоставления субсидий на покупку квартир

Свердловские парламентарии приняли поправки в закон "О статусе и депутатской деятельности депутатов", который регулирует правила получения народными избранниками субсидий на покупку жилья в Екатеринбурге.

Как пояснил председатель комитета ЗакСО по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, правом на получение субсидии могут воспользоваться депутаты, которые "не являются собственниками, членами семей собственников или нанимателями жилых помещений". Но если предыдущее постановление давало возможность получения в течение трёх лет, то сейчас - не ранее пяти лет после наступления права на получение субсидии.

В очереди на получение льготы народные избранники будут стоять вместе с госслужащими, а приоритетность выделения субсидии будет зависеть от даты подачи заявления. В прошлом созыве таким правом воспользовались восемь работников аппарата и пять областных парламентариев. В этом году на очереди - семь государственных служащих, от депутатов же нового созыва заявок пока не поступало.

Решение о выделении субсидии будет приниматься коллегиально - для этого будет сформирована специальная комиссия, и только при наличия средств в смете ЗакСО. На будущий год пока предусмотрена только одна субсидия на сумму не более 2-2,5 млн рублей.