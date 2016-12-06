Для боя Повёткина и Стиверна в "Екатеринбург-Экспо" установят 15 тысяч временных трибун для зрителей
6 декабря 2016, 15:08 / Спорт
Для Международного вечера бокса, который завершится 12-раундовым боем россиянина Александра Повёткина и канадца Бермена Стиверна, в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" установят 15 тысяч временных трибун для зрителей.
Как сообщает областной департамент информполитики, этот турнир организован при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и запланирован на 17 декабря. Для участия в нём приглашены 20 спортсменов из России, Филиппин, Венгрии, Аргентины, Армении и Канады.
Для того, чтобы вести вечер бокса на Средний Урал, приглашён знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер.
— Баффер — это статус мероприятия. Он ведёт только самые значимые бои в мире профессионального бокса, — прокомментировал организатор турнира, исполнительный директор компании "РМК Боксинг Промоушен" Алексей Титов.