На Кубок Александра Попова съедутся 500 спортсменов

Новое в рубрике
Спорт
7 минут назад
Давайте приготовимся к битве в ЭКСПО
17 декабря в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой известного российского боксёра Александра Поветкина с канадцем Брейменом Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС. Всё внимание любителей бокса вновь приковано к Екатеринбургу, который вовсю готовится подтвердить звание российской столицы бокса.
13 минут назад
07.12.2016
Хоккей. Баскетбол.
5 часов назад
05.12.2016
Футбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов за 5 декабря 2016.
23 часа назад
Евгений Куйвашев удостоен награды паралимпийского комитета России
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев награждён специальным знаком к 20-летию паралимпийского движения. Об этом было объявлено во время вручения выдающимся паралимпийцам премии «Возвращение в жизнь».
23 часа назад
Супер-рекорд «УГМК»: обратная сторона
В воскресенье баскетболистки «УГМК» обыграли в гостях оренбургскую «Надежду» (67:53), эта победа стала для них 32-й подряд в регулярном чемпионате российской премьер-лиги.
23 часа назад
Трудности Эстерсунда
В Швеции завершился I этап Кубка мира по биатлону. В борьбе за хрустальные глобусы участвуют свердловчане – Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Для Екатерины это были дебютные мировые соревнования после декретного отпуска, и в первой же гонке спортсменка сумела проявить себя. От Антона ждали большего, однако ряд ошибок не позволил биатлонисту подняться в Эстерсунде на пьедестал почёта.
5 декабря 2016
«ОГ» взяла бронзу в настольном теннисе
В субботу, 3 декабря, в Верхней Пышме состоялась ежегодная спартакиада средств массовой информации Свердловской области. В этом году в соревнованиях приняли участие 11 команд, среди которых был и коллектив «ОГ».
5 декабря 2016
06.12.2016
Футбол. Хоккей. Баскетбол. Настольный теннис.
5 декабря 2016
Всероссийские соревнования по скалолазанию
В течение пяти дней сильнейшие спортсмены страны в Екатеринбурге состязались в трудности, классической и эталонной скорости и боулдеринге.
4 декабря 2016
Команда "Областной газеты" заняла III место по настольному теннису
На состоявшихся в субботу, 3 декабря, соревнованиях в рамках ежегодной Спартакиады СМИ, журналисты "ОГ" завоевали бронзу в соревнованиях по настольному теннису.