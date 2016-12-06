На Кубок Александра Попова съедутся 500 спортсменов

В Екатеринбурге с 9 по 11 декабря в бассейне "Юность" состоится традиционные IX всероссийские соревнования по плаванию "Кубок четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова", сообщает пресс-служба министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

На соревнования съедутся 500 лучших спортсменов из 60 регионов России, стран СНГ и Европы. В ходе соревнований будет разыграно 50 комплектов медалей в индивидуальном и эстафетном плавании.

Почётными гостями мероприятия традиционно будут чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, заслуженные мастера спорта.