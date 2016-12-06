Прямая трансляция церемонии вручения премии "Большая книга"

Сегодня в самом сердце Москвы, в доме Пашкова, будет вручена крупнейшая в стране литературная премия - "Большая книга". На торжественной церемонии соберутся самые известные современные писатели России.

Финалисты "Большой книги": Алешковский Пётр "Крепость".

Водолазкин Евгений "Авиатор".

Галина Мария "Автохтоны".

Динец Владимир "Песни драконов".

Иванов Алексей "Ненастье".

Иличевский Александр "Справа налево".

Матвеева Анна "Завидное чувство Веры Стениной".

Солоух Сергей "Рассказы о животных".

Улицкая Людмила "Лестница Якова".

Филипенко Саша "Травля".

Юзефович Леонид "Зимняя дорога".

Журналисты "ОГ" Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина проведут прямую трансляцию с места события. Трансляция начнётся в 20:30 по уральскому времени. Читатели "ОГ" одними из первых узнают имена победителя и лауреатов.

А пока предлагаем вам несколько наших материалов.