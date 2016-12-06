Прямая трансляция церемонии вручения премии "Большая книга"

6 декабря 2016, 15:02 / Культура

Сегодня в самом сердце Москвы, в доме Пашкова, будет вручена крупнейшая в стране литературная премия - "Большая книга". На торжественной церемонии соберутся самые известные современные писатели России. 

Финалисты "Большой книги":

  • Алешковский Пётр "Крепость".
  • Водолазкин Евгений "Авиатор".
  • Галина Мария "Автохтоны".
  • Динец Владимир "Песни драконов".
  • Иванов Алексей "Ненастье".
  • Иличевский Александр "Справа налево".
  • Матвеева Анна "Завидное чувство Веры Стениной".
  • Солоух Сергей "Рассказы о животных".
  • Улицкая Людмила "Лестница Якова".
  • Филипенко Саша "Травля".
  • Юзефович Леонид "Зимняя дорога".

Журналисты "ОГ" Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина проведут прямую трансляцию с места события. Трансляция начнётся в 20:30 по уральскому времени. Читатели "ОГ" одними из первых узнают имена победителя и лауреатов.

А пока предлагаем вам несколько наших материалов. 

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