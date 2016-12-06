Опубликован список всех районных ледовых городков Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга огласила список всех районных ледовых городков, которые появятся в уральской столице.

- Ледовые городки - одна из визитных карточек Екатеринбурга. Семь из них в эти новогодние праздники станут главными районными площадками, на которых развернутся игровые представления, концерты, викторины, новогодние шоу и другие зимние забавы. В каждом районе гостей будет радовать новогодняя ёлка, в городе будут работать около 100 катков всю зиму, - рассказал директор Дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.