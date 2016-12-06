Опубликован список всех районных ледовых городков Екатеринбурга

6 декабря 2016, 15:37 / Земства

Мэрия Екатеринбурга огласила список всех районных ледовых городков, которые появятся в уральской столице. 

- Ледовые городки - одна из визитных карточек Екатеринбурга. Семь из них в эти новогодние праздники станут главными районными площадками, на которых развернутся игровые представления, концерты, викторины, новогодние шоу и другие зимние забавы. В каждом районе гостей будет радовать новогодняя ёлка, в городе будут работать около 100 катков всю зиму, - рассказал директор Дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.

Ледовые городки появятся в Екатеринбурге:

  • на площади Субботников в Верх-Исетском районе;
  • на аллее на улице Краснолесья в Ленинском районе;
  • в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в Октябрьском районе;
  • на площади перед ТЦ "Дирижабль" в Чкаловском районе;
  • на площади перед ТЦ "Парк Хаус" в Кировском районе;
  • в парке семейного отдыха "Эльмашевский" в Орджоникидзевском районе;
  • на территории парка семейного отдыха "Таганский" в Железнодорожном районе.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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