Свердловские лесничества продают ёлки по 31 рублю за метр длины

С 16 декабря лесничества Среднего Урала начнут оформлять договоры купли-продажи на ели: цена стартует от 31 рубля за метр длины.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, новогоднее дерево высотой до двух метров обойдётся почти в 63 рубля, до трёх метров — в 94 рубля, до четырёх метров — в 125 рублей, свыше 4 метров — 156,5 рубля.

Такие цены, безусловно, радуют, но речь идёт о елях, которые свердловчанам придётся самим срубить в специально отведённых местах. Для этого существует сложная процедура. Сначала нужно найти ближайшее лесничество, прийти туда с паспортом, заполнить заявление и получить квитанцию. Потом сходить в Сбербанк и оплатить стоимость дерева. После этого вернуться в лесничество, оформить "Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд" и получить указания о том, на каком конкретно участке леса можно срубить дерево.

Дело в том, что выбор места для рубки деревьев строго регламентирован. Чаще всего это молодые ельники под линиями электропередачи, вдоль автодорог, нефте- и газопроводов.

Ещё один важный нюанс: каждый житель Свердловской области имеет право заготовить не более двух елей.