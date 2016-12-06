Сообщить об опасных детских горках можно в полицию

Свердловская полиция в период с 1 декабря 2016 по 1 марта 2017 года проводит операцию "Горка". Приказ о проведении мероприятия подписал начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин. Контроль за ходом профилактического мероприятия поручен главе УГИБДД области Юрию Дёмину.

Как отметил официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых, с начала 2016 года в регионе зарегистрировано более 255 дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 261 несовершеннолетний получил травмы, ещё 19 погибли. Пик происшествий приходится на декабрь-март.

- В период с 1 декабря по 1 марта органы внутренних дел будут выявлять опасные участки и направлять соответствующие предложения для устранения проблемных зон в органы местного самоуправления, - сообщил полковник Горелых. - Жилищно-коммунальным службам предстоит принять меры по ограждению снежных валов или разрушению скользких образований.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области обращается к гражданам с просьбой оперативно информировать об опасных горках и наледях. Обращаться следует в территориальные ОВД по линии "02" или по круглосуточному "телефону доверия" регионального полицейского главка (343) 358-71-61.