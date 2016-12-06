Екатеринбургский актёр Сергей Светлаков стал федеральным послом ЧМ-2018

Известный екатеринбургский актёр, телеведущий и юморист Сергей Светлаков стал одиннадцатым федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте ЧМ-2018. Церемония прошла на ВДНХ в Москве.

Фото: Архив "Областной газеты".

— Я болельщик со стажем, езжу поддерживать сборную. ЧМ-2018 очень важное для России событие", — сказал шоумен во время церемонии.​

Послы ЧМ-2018 должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях.