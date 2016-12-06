В Екатеринбурге прошёл первый в России любительский чемпионат по зимнему водному поло

Двенадцать уральцев, в том числе одна девушка, провели первый в России любительский чемпионат по зимнему водному поло на озере Шарташ (ул. Пески 26а). Правила игры олимпийского вида спорта были адаптированы к зимним условиям, сообщил "ОГ" президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов.

- Четыре команды по три человека сыграли три матча в ледяной воде. Участники соревновались один пятиминутный период вместо четырёх семиминутных в традиционном водном поло, так как более пяти минут находиться в холодной воде опасно. У нас производить замены нельзя, но, если спортсмен замёрз, он может покинуть площадку. Соответственно, команда продолжит игру в меньшинстве, - рассказал Василий Ястребов.

По словам президента Федерации зимнего плавания Свердловской области, в конце декабря планируется провести Открытый областной чемпионат по зимнему водному поло среди любителей.

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