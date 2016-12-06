Сразу три российские картины попали в лонг-лист "Золотого глобуса"

Жюри Международной премии "Золотой глобус" опубликовало список основных претендентов на победу. В категории "Лучший фильм на иностранном языке" оказались два фильма российского производства и один - совместный, производства России и Армении. Это российские картины "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Рай" Андрея Кончаловского а также "Землетрясение" Сарика Андреасяна.

Отметим, фильм "Землетрясение" был снят совместно Россией и Арменией. Ранее фильм был выдвинут Арменией на "Оскар" также в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако дирекция Американской киноакадемии удалила фильм из списка претендентов. Как пояснил продюсер "Землетрясения" Рубен Дишдишян, в сообщении указывалось, что в творческой группе слишком много русских, а армян недостаточно для выдвижения на "Оскар" от Армении.

Напомним, фильм, основанный на реальных событиях, повествует о трагических событиях декабря 1988 года, когда в результате удара стихии в Армении погибли 25 тыс. человек. Главные роли в фильме Сарика Андреасяна сыграли Константин Лавроненко, Мария Миронова, Виктор Степанян, Микаэл Погосян, Грант Тохатян и другие.

"Ученик" Кирилла Серебренникова повествует об истории подростка из провинциального российского городка. Юноша, угнетённый бездуховностью окружающей реальности, погружается в радикальный религиозный фундаментализм.

Что касается фильма "Рай" Андрея Кончаловского, то в основе сюжета - история русской аристократки, вступившей в ряды Сопротивления в годы Второй мировой войны. Премьера "Рая" состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. Фильм уже принёс Кончаловскому "Серебрянного льва" и номинацию на "Оскар". В главной роли в "Рае" снялась жена режиссёра Юлия Высоцкая.

Окончательный список претендентов на "Золотой глобус" станет известен 12 декабря. Лауреаты премии будут оглашены 8 января 2017 года.