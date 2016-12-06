По интересу к интернет-покупкам екатеринбуржцы уступают только москвичам и питерцам

Екатеринбург вошёл в тройку российских мегаполисов, жители которых проявляют наибольший интерес к интернет-покупкам.

Как сообщает пресс-служба Яндекса, на первом месте стоит Москва. Там покупки онлайн совершают 94 % горожан — пользователей Интернета. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 90 %. Екатеринбург же со своими 88 % обогнал Новосибирск (85 %) и Казань (84 %).

Чаще всего екатеринбуржцы заходят на сайты интернет-магазинов для покупки электроники (23 % онлайн-покупателей), товаров для дома и дачи (19 %), компьютеров (13 %), бытовой техники (13 %), автотоваров (12 %) и детских товаров (6 %).