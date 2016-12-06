В Екатеринбурге наградят победителей конкурса "Перо против коррупции"

6 декабря 2016, 17:32

9 декабря в 11:00 в пресс-центре Дома журналистов (улица Клары Цеткин, дом 1) в Международный день борьбы с коррупцией состоятся пресс-конференция прокуратуры Свердловской области по вопросу подведения предварительных итогов надзорной деятельности прокуратуры региона за 2016 год в указанной сфере, а также награждение победителей конкурса на лучшие журналистские материалы "Перо против коррупции".

В мероприятии примет участие прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере противодействия коррупции Владимир Курочкин.

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