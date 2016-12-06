Евгений Куйвашев и Алексей Миронов подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Алексей Миронов сегодня поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2017- 2019 годы.

Как сообщает областной департамент информполитики, в этом документе идёт речь о создании на Среднем Урале кластера железнодорожного машиностроения. Кроме того, соглашение предусматривает совместную работу по модернизации Екатеринбургского железнодорожного узла. В частности, обсуждается создание современного транспортно-пересадочного узла. Кроме того, руководство Свердловской области и СвЖД договорились взаимодействовать по строительству третьего главного пути Транссиба на участке Косулино – Богданович – Тюмень.

– За прошедшее время мы добились многого, нам есть что предъявить пассажирам, жителям Свердловской области. Это и запуск электропоездов "Ласточка" по региональным маршрутам, и реконструкция детской железной дороги в Екатеринбурге, и другие проекты, – прокомментировал Евгений Куйвашев.

Фото: Алексей Кунилов