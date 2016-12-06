Стала известна схема прокладки трамвайной линии от Екатеринбурга к Верхней Пышме

час назад
Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиков
Государственная программа поддержки россиян, взявших ипотечный кредит, но не сумевших вовремя его выплачивать, продлевается до 1 марта 2017 года. Такое решение приняло правительство РФ.
2 часа назад
Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн
Екатеринбург стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по доле онлайн-покупателей среди пользователей Интернета. Почти 88 процентов совершеннолетней аудитории обращается к интернет-магазинам, сказано в исследовании Яндекс.Маркет.
6 часов назад
Ресторатор Олег Ананьев — о заведениях в торговых центрах и домашней кухне-лаборатории
Одному из самых опытных рестораторов Екатеринбурга Олегу Ананьеву принадлежит большинство заведений в ТРЦ «Гринвич» («Труффальдино», «Красна хата», «Хаш»), украинский ресторан «Вечера на хуторе» и другие проекты, заслужившие доверие горожан.
21 час назад
Ревдинский завод выполнил личный приказ Сталина
75 лет назад (в 1941 году) Ревдинский завод по обработке цветных металлов выпустил первую продукцию. Это были 56 килограммов радиаторной трубки для авиационной промышленности.
5 декабря 2016
Таможня Маньчжурии перешла на принцип «единого окна»
Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процедуры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам пограничного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика»
2 декабря 2016
В Новоуральске открылся первый в России пункт финальной изоляции РАО
На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО 3-го класса опасности, которые копились на предприятии с 1949 года.
2 декабря 2016
Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ
Уральский электрохический комбинат избавился от твёрдых радиоактивных отходов, которые копились на предприятии с 1949 года.
1 декабря 2016 Реклама
Гидропароизоляция строительных конструкций
Почти все строительные конструкции подвержены вредному для них воздействии влаги. Обеспечить должную защиту от него призвана гидропароизоляция.
1 декабря 2016
Область вдвое увеличит расходы на строительство
Региональное министерство строительства и развития инфраструктуры объявило об основных направлениях исполнения госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», которые учтены в проекте бюджета на 2017 год.
1 декабря 2016
Назначен новый министр экономического развития РФ
Президент России Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Орешкина