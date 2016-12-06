Стала известна схема прокладки трамвайной линии от Екатеринбурга к Верхней Пышме

Областной министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков утвердил проект планировки трамвайной линии от Екатеринбурга к Верхней Пышме. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В границах Екатеринбурга общая протяжённость трамвайной линии составит 5,5 км, а площадь территории, которой коснётся строительство новой трамвайной линии, равна 30,5 га. Предполагается, что новая линия пройдёт по улицам Фрезеровщиков, Шефской и проспекту Космонавтов.