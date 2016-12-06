Новогодние каникулы в России сократили на один день

В новогодние праздники россияне отдохнут девять дней — с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно, заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

— В связи с празднованием Нового года выходные начинаются в субботу 31 декабря и продлятся до воскресенья, 8 января, включительно. Первый рабочий день в будущем году - понедельник, 9 января, — заявил Шкловец.

В Роструде уточняют: в связи с тем, что Новый год, 1 января 2017 года, приходится на воскресенье, по законодательству полагается дополнительный выходной. Соответственно, в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать четыре дня подряд (с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, включительно).

Праздник Рождества 7 января приходится на субботу. Соответственно, россиянам также полагается выходной, его перенесут на понедельник, 8 мая 2017 года. В связи с празднованием Дня Победы будет четыре выходных дня подряд (с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая, включительно).