В Екатеринбурге поджигателя веранд детских садов отправили под домашний арест

6 декабря 2016, 19:09

В столице Среднего Урала подозреваемого в поджогах веранд детских садов отправили под домашний арест. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как рассказали в пресс-службе, Кировский районный суд отказал следствию в ходатайстве об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу. Юношу отправили под домашний арест до 4 февраля 2017 года.

Напомним, 19-летнего студента одного из техникумов Екатеринбурга задержали 4 декабря на Сиреневом бульваре при попытке подпалить веранду детского сада. При опросе он признался в 15 аналогичных преступлениях. В отношении него возбудили шесть уголовных дел по статье "вандализм".

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