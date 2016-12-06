"Уралочка" одержала пятую победу в сезоне

В восьмом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд свердловская "Уралочка" на своей площадке обыграла красноярский "Енисей" со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 24:26, 25:22).

После восьми туров в активе свердловчанок 15 очков и пятое место в турнирной таблице. На своей площадке "Уралочка" выиграла все четыре встречи, а вот на выезде - только одну (да и ту - со счётом 3:2, то есть с потерей одного очка).

Следующий матч "Уралочка" проведёт 11 декабря. Она сыграет в Санкт-Петербурге с "Ленинградкой" (8 место).