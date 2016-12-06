"Большую книгу" получил Леонид Юзефович за роман "Зимняя дорога"

6 декабря 2016, 22:05 / Культура

Только что в Москве завершилась церемония вручения премии " Большая книга". Первое место занял роман Леонида Юзефовича "Зимняя дорога".

Вторая премия досталась Евгению Водолазкину за роман "Авиатор". 

Третье место экспертный совет присудил Людмиле Улицкой за книгу "Лестница Якова".

Кстати, все три лауреата выпустили свои романы в издательстве Елены Шубиной, и если бы на "Большой книге" была номинация "лучший издатель", то победитель был бы очевиден. Но праздник был омрачен тем, что без награды остался уральский писатель Алексей Иванов. Он уехал сразу же после объявления победителей. Шубина сказала после церемонии: "Не буду притворяться, конечно, я очень рада за моих лауреатов, но за Алексея обидно очень..."

Впрочем, за Иванова здесь болела большая часть зала, после к Шубиной шла целая вереница людей, которые говорили, что не понимают, почему роман Иванова остался неоценен.

Без призов, к сожалению, осталась и Анна Матвеева. Оба уральца покинули Дом Пашкова сразу же после окончания церемонии. 

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