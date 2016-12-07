Никита Лобинцев выиграл золото в эстафетном квартете на чемпионате мира

Свердловчанин Никита Лобинцев в составе сборной России завоевал золото в эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Виндзоре, сообщает ТАСС.

Команда, в которую кроме Лобинцева вошли Владимир Морозов, Михаил Вековищев и Александр Попков, показала результат 3 минуты 5,90 секунды в эстафете 4 по 100 вольным стилем. Второе место заняла сборная Франции, третье — австралийцы и американцы, показавшие одинаковое время.

Добавим, на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде разыгрываются 46 комплектов наград, а в соревнованиях принимают участие более 900 атлетов из 160 стран. Первенство завершится 11 декабря.