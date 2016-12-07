На Среднем Урале снова ударят морозы

7 декабря 2016, 09:25 / Общество

В Свердловской области в ближайшие два дня снова ударят морозы и пройдёт небольшой снег, но в выходные вернётся умеренно холодная погода. 

— Сейчас проходит атмосферный фронт, вслед которого поступит более холодный воздух, поэтому в ближайшие два дня будет достаточно холодно. В выходные придёт новый циклон, и погода немного смягчится, — сообщила "ОГ" главный синоптик Уральского управления гидрометеослужбы Галина Шепоренко.

Так, сегодня, 7 декабря, днём ожидается -8... -13 °С, в горах и низинах похолодает до -17... -22 °С, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. В четверг, 8 декабря, ночью ожидается -18... -23 °С, днём возможно до -16... -21 °С, в горах и низинах ожидается до -25 °С, пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В последний рабочий день недели, 9 декабря, ночью возможно похолодание до -21... -26 °С, в горах и низинах температура воздуха опустится до -30... -35 °С, днём ожидается до -12... -17 °С, местами пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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