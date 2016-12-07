Двое 14-летних подростков пострадали в результате наездов автомашин в Екатеринбурге

В минувший вторник, 6 декабря, в двух ДТП в Екатеринбурге пострадали двое подростков. Как сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу, лишь наличие тёплой одежды спасло пострадавших от тяжёлых травм.

Первое ДТП произошло в 14:20 на перекрёстке улиц Куйбышева - Мамина-Сибиряка. Как было установлено, 14-летний школьник переходил улицу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это время 61-летняя водитель автомашины Nissan Juke отвлеклась на обгон и, не заметив запрещающего сигнала, выскочила за стоп-линию и совершила наезд на пешехода. Подросток с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализирован.

Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

Второй наезд на подростка произошёл в 18:05 на улице Викулова. По данным ГИБДД, 37-летний мужчина двигался на Audi Q3 по двору дома со стороны Викулова в сторону Заводской. Неожиданно из подъезда дома выбежал подросток, который оказался прямо перед капотом машины. Водитель среагировать не успел. В результате удара пешехода отбросило на припаркованную машину. Пострадавший подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

В связи с данными происшествиями ГИБДД напоминает: водитель постоянно должен контролировать как ситуацию на дороге, так и управление транспортным средством. За ту секунду, на которую водитель отвлёкся от дороги, автомобиль, при скорости 60 км/ч, успевает преодолеть больше 16 метров, а при 90 км/ч - целых 25 метров. Что касается дворов, то там и вовсе передвигаться следует со скоростью не более 20 км/ч. Пешеходы, прежде всего дети, могут появиться на проезжей части в самый неожиданный для водителя момент.