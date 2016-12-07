Екатеринбургский лицей №180 закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

Лицей №180 "Полифорум" в Чкаловском районе Екатеринбурга на неделю закрылся из-за заболевания школьников кишечной инфекцией, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным санитарного ведомства, с 21 ноября по 6 декабря среди учащихся в возрасте от 7 до 13 лет было зарегистрировано 9 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Дети лечатся амбулаторно. Специалисты выявили у двоих школьников норовирусы и ещё у одного человека обнаружили ротавирусы. Роспотребнадзор начал проверку по факту заболевания учащихся.

Специалистами установлены нарушения санэпидтребований к проведению дезмероприятий в школе, оборудованию туалетных комнат и внутренней отделке помещений. Отобранные пробы продукции, сырья, воды и смывов в настоящее время находятся в работе. Персонал пищеблока прошёл бактериологическое обследование (результат отрицательный), отметили в санитарном ведомстве.

Специалисты провели медосмотр учеников и педагогов, работающих в классах, где заболели дети. Работники также провели в школе дезинфекцию.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, администрация учебного заведения с 6 декабря на неделю приостановила работу лицея. При этом такая мера не скажется на учебном процессе.

В целях нераспространения инфекции до вторника введено дистанционное обучение, чтобы не нарушать права ребёнка. Учителя дают задания детям и проверяют их. У нас уже отработана эта система, пояснили "ОГ" в лицее №180.

Как писала "ОГ", это уже далеко не первый случай вспышки острой кишечной инфекции в учебных заведениях Екатеринбурга. Так, в ноябре 22 студента Уральского государственного экономического университета обратились в инфекционную службу ГКБ №40 с симптомами кишечной инфекции. Прокуратура начала проверку.