Пресс-конференция, посвящённая оценке качества жизни по мнению жителей Екатеринбурга
7 декабря 2016, 10:16
8 декабря.11:00. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая оценке качества жизни по мнению жителей столицы Урала.
ВЦИОМ совместно с международным концерном Bayer впервые провел исследование качества жизни екатеринбуржцев и их отношения к собственному здоровью. Подобные опросы проходят по всей стране с 2014 года. На пресс-конференции впервые будут озвучены данные по Екатеринбургу.
Участники пресс-конференции:
- Руководитель отдела по работе с органами государственной власти Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин;
- Генеральный директор сети МЦ ОЛМЕД, врач - организатор здравоохранения высшей категории, старший преподаватель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения УГМУ Михаил Бровкин;
- Менеджер по корпоративным коммуникациям компании Bayer Майя Талашвили.
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