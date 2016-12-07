Пресс-конференция, посвящённая оценке качества жизни по мнению жителей Екатеринбурга

8 декабря.11:00. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая оценке качества жизни по мнению жителей столицы Урала.

ВЦИОМ совместно с международным концерном Bayer впервые провел исследование качества жизни екатеринбуржцев и их отношения к собственному здоровью. Подобные опросы проходят по всей стране с 2014 года. На пресс-конференции впервые будут озвучены данные по Екатеринбургу.

Участники пресс-конференции: