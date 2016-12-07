Пресс-конференция, посвящённая оценке качества жизни по мнению жителей Екатеринбурга

7 декабря 2016, 10:16

8 декабря.11:00. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая оценке качества жизни по мнению жителей столицы Урала.

 ВЦИОМ совместно с международным концерном Bayer впервые провел исследование качества жизни екатеринбуржцев и их отношения к собственному здоровью. Подобные опросы проходят по всей стране с 2014 года. На пресс-конференции впервые будут озвучены данные по Екатеринбургу.

Участники пресс-конференции:

  • Руководитель отдела по работе с органами государственной власти Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин;
  • Генеральный директор сети МЦ ОЛМЕД, врач - организатор здравоохранения высшей категории, старший преподаватель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения УГМУ Михаил Бровкин;
  • Менеджер по корпоративным коммуникациям компании Bayer Майя Талашвили.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше