В Екатеринбурге выступят 2,5 тысячи юных танцоров со всей России

В Екатеринбурге стартовал V Всероссийский детско-юношеский конкурс хореографического творчества "Звёздный дождь". Порядка 2,5 тыс. участников представят танцевальные постановки с 7 по 9 декабря в Центре культуры "Урал" (ул. Студенческая, 3), пишет пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 7 декабря, в 11:30 начался просмотр конкурсной программы юных танцоров из Орла, Кирова, Пермского края, Республики Удмуртия, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей. Гала-концерт пройдёт в ЦК "Урал" 9 декабря в 17:30.

- Конкурс "Звёздный дождь" призван развивать детское художественное творчество в области хореографического искусства, выявлять и продвигать талантливых исполнителей, повышать уровень мастерства педагогов. Члены жюри смогут рекомендовать коллективы-лауреаты Свердловской области в состав делегации субъекта РФ на XVI Молодёжные Дельфийские игры России без прохождения областного отборочного тура, и на участие в программе детского культурно-познавательного туризма "Культура Крыма - детям", - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В рамках конкурса 7 и 8 декабря состоится просмотр детей для поступления в Санкт-Петербургскую академию танца Бориса Эйфмана. Впервые 9 декабря организуется творческая мастерская "Свободное пространство - инклюзив" - совместное интерактивное действие с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: мэрия Екатеринбурга