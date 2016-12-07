В Екатеринбурге выступят 2,5 тысячи юных танцоров со всей России

7 декабря 2016, 10:59 / Культура

В Екатеринбурге стартовал V Всероссийский детско-юношеский конкурс хореографического творчества "Звёздный дождь". Порядка 2,5 тыс. участников представят танцевальные постановки с 7 по 9 декабря в  Центре культуры "Урал" (ул. Студенческая, 3), пишет пресс-служба мэрии города. 

Сегодня, 7 декабря, в 11:30 начался просмотр конкурсной программы юных танцоров из Орла, Кирова, Пермского края, Республики Удмуртия, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей. Гала-концерт пройдёт в ЦК "Урал" 9 декабря в 17:30. 

- Конкурс "Звёздный дождь" призван развивать детское художественное творчество в области хореографического искусства, выявлять и продвигать талантливых исполнителей, повышать уровень мастерства педагогов. Члены жюри смогут рекомендовать коллективы-лауреаты Свердловской области в состав делегации субъекта РФ на XVI Молодёжные Дельфийские игры России без прохождения областного отборочного тура, и на участие в программе детского культурно-познавательного туризма "Культура Крыма - детям", - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В рамках конкурса 7 и 8 декабря состоится просмотр детей для поступления в Санкт-Петербургскую академию танца Бориса Эйфмана. Впервые 9 декабря организуется творческая мастерская "Свободное пространство - инклюзив" - совместное интерактивное действие с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

18 часов назад

«София» – не учебник по истории
На телеканале «Россия 1» завершился показ сериала «София». Масштабная историческая картина, рассказывающая о судьбе византийской принцессы Софии Палеолог, ставшей женой Иоанна III – Великого князя Московского, стала одним из ожидаемых сериалов 2016 года.

5 декабря 2016

Екатеринбургский театр оперы и балета получил премию Минкульта РФ
Екатеринбургский театр оперы и балета вошёл в число 17 культурных учреждений, которые получили от Министерства культуры России премиальные сертификаты на общую сумму 148 миллионов рублей. Список победителей на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме огласил глава ведомства Владимир Мединский.

5 декабря 2016

«Голова татарки»: история возвращения
В Екатеринбургском музее истории камнерезного и ювелирного искусства на выставке «Возвращение легенды» впервые в России представили скульптуру Степана Эрьзи «Голова татарки».

5 декабря 2016

Настоящая красота
Завершился XIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»

2 декабря 2016

От народных брендов до нового кино
В Санкт-Петербурге проходит V Международный культурный форум

2 декабря 2016

Екатеринбурженка поразила жюри «Синей птицы»
Екатеринбурженка Карина Ситдикова приняла участие во всероссийском проекте «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». 12-летняя Карина занимается воздушной гимнастикой и представила жюри номер «Тема полёта».

2 декабря 2016

«Землетрясение»: личная история
В прокат вышел фильм «Землетрясение», рассказывающий о трагедии, случившейся в Армении в 1988 году. Тогда в результате сильнейших толчков были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами и около полумиллиона остались без крова. И вот на экран выходит первая киноистория о событиях 28-летней давности.

1 декабря 2016

«Кинопроба» вновь готова удивлять
Вчера в Екатеринбурге начал свою работу XIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». С 1 по 4 декабря столица среднего Урала по традиции превратится в настоящую Мекку молодёжного и студенческого кино и анимации.

1 декабря 2016

В Уральской консерватории выбирают ректора
В Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского объявили выборы нового ректора. Контракт нынешнего руководителя консерватории – Валерия Шкарупы – истекает, и теперь до 13 декабря претенденты на вакантный пост должны заявить свои кандидатуры. Сами выборы пройдут 17 февраля 2017 года путём тайного голосования.

1 декабря 2016

Актрису Татьяну Сумарокову наградили за заслуги перед областью
Актриса Татьяна Сумарокова награждена знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. В этом году Татьяна Алексеевна отметила семидесятилетие, также исполнилось 40 лет с того момента, как Татьяна Сумарокова пришла в Свердловский государственный академический театр.

Последние новости
Что было раньше