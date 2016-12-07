В Екатеринбургском театре оперы и балета состоится премьера балета "Снежная королева"

7 декабря 2016, 10:19

10 декабря. 11:00. В Екатеринбургском театре оперы и балета пройдёт премьера балета "Снежная королева".

Для Екатеринбургского театра балет "Снежная королева" станет совершенно уникальным спектаклем. Впервые за долгие годы театр специально заказывает музыку балета современному композитору - автору многочисленных современных авангардных произведений, а также большого количества киномузыки (одна из последних его работ – музыка к кинофильму "Экипаж") - Артёму Васильеву.  В тандеме с композитором выступит талантливый аранжировщик Александр Троицкий, работающий в разных стилях, включая и современные музыкальные течения.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше