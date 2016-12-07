В Екатеринбургском театре оперы и балета состоится премьера балета "Снежная королева"

10 декабря. 11:00. В Екатеринбургском театре оперы и балета пройдёт премьера балета "Снежная королева".

Для Екатеринбургского театра балет "Снежная королева" станет совершенно уникальным спектаклем. Впервые за долгие годы театр специально заказывает музыку балета современному композитору - автору многочисленных современных авангардных произведений, а также большого количества киномузыки (одна из последних его работ – музыка к кинофильму "Экипаж") - Артёму Васильеву. В тандеме с композитором выступит талантливый аранжировщик Александр Троицкий, работающий в разных стилях, включая и современные музыкальные течения.