На Среднем Урале откроется Теремной дворец Урала Мороза

16 декабря. 13:00. В "Парке сказов" запускается вторая очередь парка — Теремной дворец Урала Мороза.

Программа мероприятия:

13:00 - 13:15. Театрализованное приветствие гостей на сцене Парка сказов

13:15 - 13:30. Приветственные слова официальных гостей

13:30. Торжественное разрезания ленточки у Теремного дворца

13:30 - 14:30. Экскурсия по Парку для желающих и хлеб-соль в Теремном дворце

"Парк сказов" —первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова, русской сказке и традиционной уральской народной культуре. Парк находится вблизи Екатеринбурга в Арамильском городском округе. Расстояние от Екатеринбурга - 23 км, время в пути около часа.