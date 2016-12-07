На Среднем Урале откроется Теремной дворец Урала Мороза

7 декабря 2016, 10:42

16 декабря. 13:00. В "Парке сказов" запускается вторая очередь парка — Теремной дворец Урала Мороза.

Программа мероприятия:

  • 13:00 - 13:15. Театрализованное приветствие гостей на сцене Парка сказов
  • 13:15 - 13:30. Приветственные слова официальных гостей
  • 13:30. Торжественное разрезания ленточки у Теремного дворца
  • 13:30 - 14:30. Экскурсия по Парку для желающих и хлеб-соль в Теремном дворце

"Парк сказов" —первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова, русской сказке и традиционной уральской народной культуре. Парк находится вблизи Екатеринбурга в Арамильском городском округе. Расстояние от Екатеринбурга - 23 км, время в пути около часа.

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