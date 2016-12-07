В Екатеринбурге родились Версалия, Забава, Ландыш и Горыня

В Екатеринбурге с января по октябрь в нынешнем году появились на свет 21 тыс. 441 ребёнок, что на 3,7% превышает аналогичный период прошлого года. Некоторые родители дают оригинальные имена своим детям, сообщили "ОГ" в Управлении ЗАГС Свердловской области.

- В этом году в Екатеринбурге появились девочки с именами Властелина, Забава, Ландыш, Версавия, и мальчики - Горыня, Добрыня, Нил, Поль, Назарий. Распространёнными именами, которыми екатеринбуржцы называют своих детей, остаются: София, Виктория, Мария, Анастасия, Анна (для девочек), Артём, Александр, Иван, Михаил (для мальчиков), - рассказали в Управлении ЗАГС Свердловской области.