Экс-главу Малышевского ГО будут судить за ущерб бюджету в 5,8 миллиона рублей

Уголовное дело в отношении 64-летнего бывшего главы Малышевского городского округа Свердловской области передано в суд. Как сообщили представители регионального следственного управления СКР, экс-руководитель обвиняется в совершении преступления по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

Как пояснили в СКР, в результате действий обвиняемого бюджету был причинён ущерб в размере порядка 5,8 млн рублей.

- Будучи главой городского округа обвиняемый незаконно выдал разрешение на строительство газопровода высокого давления от посёлка Лесозавод до посёлка Изумруд и в посёлке Изумруд, - сообщил официальный представитель СКР Александр Шульга. - Зная о том, что работы по строительству газопровода высокого давления выполнены не в полном объёме, а у подрядчика отсутствуют возможности для их выполнения, обвиняемый подписал не соответствующие действительности акты о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат.

В ходе следствия экспертиза установила: выполненные подрядчиком работы не соответствуют условиям и требованиям, содержащимся в проектной документации. Их фактическая стоимость составила чуть более 500 тыс. рублей. Для устранения нарушений необходим демонтаж построенного газопровода. Ввод объекта в эксплуатацию в данном виде невозможен.

Кроме материального ущерба казне, были существенно нарушены права и законные интересы жителей Малышевского ГО: газопровод в эксплуатацию не введен, у жителей отсутствует реальная возможность использования природного газа.