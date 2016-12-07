Уральский железнодорожный техникум отметит 70-летний юбилей

9 декабря.16:00. В Уральском железнодорожном техникуме состоится юбилейное торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию образовательной организации.

Днём основания считается 6 декабря 1946 года. Особо значимым является тот факт, что именно 6 декабря 2016 г. между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, ОАО "РЖД" и ГАПОУ СО "Уральский железнодорожный техникум" подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа".

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Билимбаевская, 26.