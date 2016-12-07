Екатеринбургские гимнастки привезли из Казани три медали
7 декабря 2016, 11:36 / Спорт
Три екатеринбурженки заняли третье место в индивидуальной программе на Открытом турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной "На вершине успеха". Соревнования прошли в Казани, пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Трёх воспитанниц СДСЮШОР № 1 Екатеринбурга к турниру готовила заслуженный тренер России Нэлли Китайская.
В индивидуальной программе заняли почётное третье место:
- среди гимнасток 2003 года рождения - Анжелина Смирнова;
- среди гимнасток 2007 года рождения - Арина Шагапова;
- среди гимнасток 2008 года рождения - Кристина Перминова.
Фото: мэрия Екатеринбурга
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