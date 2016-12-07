Екатеринбургские гимнастки привезли из Казани три медали

Три екатеринбурженки заняли третье место в индивидуальной программе на Открытом турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной "На вершине успеха". Соревнования прошли в Казани, пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Трёх воспитанниц СДСЮШОР № 1 Екатеринбурга к турниру готовила заслуженный тренер России Нэлли Китайская.

В индивидуальной программе заняли почётное третье место:

среди гимнасток 2003 года рождения - Анжелина Смирнова;

среди гимнасток 2007 года рождения - Арина Шагапова;

среди гимнасток 2008 года рождения - Кристина Перминова.

Фото: мэрия Екатеринбурга