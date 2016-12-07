Куйвашев и Мерзлякова обсудили соблюдение трудовых прав уральцев

7 декабря 2016, 12:03 / Политика

Глава региона Евгений Куйвашев и уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова обсудили соблюдение трудовых прав уральцев и вопросы своевременной выплаты зарплаты в коммерческих организациях.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, традиционно в преддверии международного Дня прав человека Куйвашев встречается с омбудсменом, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы граждан и выработать совместный подход для их решения. В этот раз темой стало соблюдение трудовых прав свердловчан.

— На эту встречу меня привели вопросы по заработной плате уральцев. В этом году нет жалоб на бюджетную сферу, всё нормально и с крупными предприятиями, потому что в совокупности действия органов власти, промышленников, силовых структур, прокуратуры, следственного комитета и профсоюзов принесли свои результаты. Но на маленьких предприятиях очень много проблем, особенно там, где человек чувствует себя совсем незащищенным, куда попал из-за различных сокращений. Да, это не массовое явление, но всё равно такого быть не должно,— отметила Татьяна Мерзлякова.

Что касается теневой занятости и зарплат в "конвертах", то, по её словам, такое больше всего встречается в коммерческих структурах, особенно в клининговых и охранных организациях. Губернатор отметил готовность провести отдельное совещание по этим вопросам и определить ответственного, который займётся решением этих проблем.

Татьяна Мерзлякова также поблагодарила Евгения Куйвашева за то, что он вмешался в ситуацию с Артёмовским машиностроительным заводом "Вентпром".

Добавим, на следующей встрече Мерзлякова и Куйвашев планируют обсудить вопросы в сфере ЖКХ.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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