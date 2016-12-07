Роскачество назвало марки некачественного шампанского

В преддверии новогодних праздников Роскачество провело исследование качества игристых и шампанских вин на алкогольном рынке страны. Испытаниям подверглись 57 самых популярных марок полусладких игристых вин стоимостью от 150 и до 6 121 рубля - именно эта категория пользуется наибольшим спросом среди российских потребителей. Результаты исследования размещены на официальном портале организации.

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Среди марок, не прошедших контроль качества - вино "Мадам Помпадур". Напиток содержит в себе диоксид серы - по мнению специалистов, производитель добавляет его, чтобы остановить процесс брожения и исправить вкусоароматические недостатки виноматериала. У людей с повышенной чувствительностью к диоксиду может случиться приступ бронхиальной астмы или аллергическая реакция, хотя на самом деле виноделы используют данное вещество достаточно давно.

Не являются полусладкими игристыми вина "Крымское игристое" и "Сандильяно Десерт Гранд Кюве" не соответствуют маркировке по объёмной доле этилового спирта. Это указывает на то, что имело место нарушение технологии производства. Примечательно, что в результате лабораторных испытаний полусладкое вино премиум сегмента Moet & Chandon Imperial по содержанию сахара признано сухим, говорится в сообщении Роскачества.

Также в лабораториях было проведено исследование игристых вин на показатель массовой концентрации приведённого экстракта, который характеризует насыщенность вкуса напитка. Оказалось, что в шампанских "Государственная торговая марка", "Золотая балка", "Ореанда", "Ростовское золотое", "Ставропольское" и "Цимлянское" (полусладкое белое) данный показатель оказался ниже, чем в ГОСТе.

Между тем, как установили специалисты, некоторые из российских марок по качеству и безопасности не только не уступают, но даже и превосходят зарубежных конкурентов. Как товар высокого качества специалистами были отмечены 29 марок, 26 из которых позиционируют себя как российские:

"Абрау-Дюрсо" (Абрау лайт)

"Абрау-Дюрсо" (полусладкое белое)

"Абрау-Дюрсо" (премиум Каберне)

"Буржуа"

"Геленджик"

"Дербентское"

"Золотая коллекция"

"Золотой стандарт"

"Игристые вина"

"Изюмовъ"

"Крымская классика"

"Левъ Голицынъ»,

"Легенда Крыма"

"Московский шампанский дом"

"Московское"

"Новый Свет"

"Премиум"

"Санктъ-Петербургъ"

"Традиционное"

"Цимлянское" (Выдержанное)

"Черноморская легенда"

"Шато Тамань"

"Compliment"

"Delacy"

"Inkerman"

"Marleson"

"Абхазское шампанское"

"Дюк де Пари"

"Bagrationi"

Если российские марки пройдут кроме контроля качества ещё и производственный контроль, то будет решаться вопрос о присуждении им российского Знака качества.