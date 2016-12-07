Роскачество назвало марки некачественного шампанского

7 декабря 2016, 12:27 / Общество

В преддверии новогодних праздников Роскачество провело исследование качества игристых и шампанских вин на алкогольном рынке страны. Испытаниям подверглись 57 самых популярных марок полусладких игристых вин стоимостью от 150 и до 6 121 рубля - именно эта категория пользуется наибольшим спросом среди российских потребителей.  Результаты исследования размещены на официальном портале организации.

Для увеличения фото нажмите на него

Среди марок, не прошедших контроль качества - вино "Мадам Помпадур". Напиток содержит в себе диоксид серы - по мнению специалистов, производитель добавляет его, чтобы остановить процесс брожения и исправить вкусоароматические недостатки виноматериала. У людей с повышенной чувствительностью к диоксиду может случиться приступ бронхиальной астмы или аллергическая реакция, хотя на самом деле виноделы используют данное вещество достаточно давно.

Не являются полусладкими игристыми вина "Крымское игристое" и "Сандильяно Десерт Гранд Кюве" не соответствуют маркировке по объёмной доле этилового спирта. Это указывает на то, что имело место нарушение технологии производства. Примечательно, что в результате лабораторных испытаний полусладкое вино премиум сегмента Moet & Chandon Imperial по содержанию сахара признано сухим, говорится в сообщении Роскачества.

Также в лабораториях было проведено исследование игристых вин на показатель массовой концентрации приведённого экстракта, который характеризует насыщенность вкуса напитка. Оказалось, что в шампанских "Государственная торговая марка", "Золотая балка", "Ореанда", "Ростовское золотое", "Ставропольское" и "Цимлянское" (полусладкое белое) данный показатель оказался ниже, чем в ГОСТе.

Между тем, как установили специалисты, некоторые из российских марок по качеству и безопасности не только не уступают, но даже и превосходят зарубежных конкурентов. Как товар высокого качества специалистами были отмечены 29 марок, 26 из которых позиционируют себя как российские:

  • "Абрау-Дюрсо" (Абрау лайт)
  • "Абрау-Дюрсо" (полусладкое белое)
  • "Абрау-Дюрсо" (премиум Каберне)
  • "Буржуа"
  • "Геленджик"
  • "Дербентское"
  • "Золотая коллекция"
  • "Золотой стандарт"
  • "Игристые вина"
  • "Изюмовъ"
  • "Крымская классика"
  • "Левъ Голицынъ»,
  • "Легенда Крыма"
  • "Московский шампанский дом"
  • "Московское"
  • "Новый Свет"
  • "Премиум"
  • "Санктъ-Петербургъ"
  • "Традиционное"
  • "Цимлянское" (Выдержанное)
  • "Черноморская легенда"
  • "Шато Тамань"
  • "Compliment"
  • "Delacy"
  • "Inkerman"
  • "Marleson"
  • "Абхазское шампанское"
  • "Дюк де Пари"
  • "Bagrationi"

Если российские марки пройдут кроме контроля качества ещё и производственный контроль, то будет решаться вопрос о присуждении им российского Знака качества.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

4 часа назад

Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей
В школу посёлка Порошино закупили цифровые лаборатории, кибернетические и электронные конструкторы, система «Умный дом», цифровой микроскоп, биологические микролаборатории, лабораторные комплексы по химии, фрезерный станок с числовым программным управлением, станки для производственного обучения, а также 3D-принтер.

15 часов назад

В Верхней Туре построили 35-метровый мост
Три года назад (в 2013 году) в Верхней Туре открыли открыли долгожданный новый мост через реку Сива.

20 часов назад

Пасьянс. Знакомства. Рисование
Обзор мобильных приложений

21 час назад

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Инна Осипова*, тележурналист канала «НТВ»
«Я бы хотела, чтобы у России не было конфликтов с соседями»

21 час назад

В Порошино заработала «лаборатория Эйнштейна»
Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей

21 час назад

Фотофакт
Вчера в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга торжественно встретили ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского

21 час назад

Почта России запустила собственные самолёты
На днях Почта России приступила к перевозке корреспонденции на собственных грузовых самолётах. Первые два ТУ-204С отправились из аэропорта Внуково по маршрутам Москва — Нижневартовск — Якутск и Москва — Иркутск — Анадырь

21 час назад

Президент утвердил новую политику информационной безопасности
Президент Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ»

5 декабря 2016

Цены на тепло разморозили
На Среднем Урале изменилась система расчёта платы за отопление

5 декабря 2016

Страшное ДТП в ХМАО унесло жизни 11 детей
В воскресенье, 4 декабря, в 16:15 по местному времени на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и автобус, в котором находились дети. Страшная авария унесла жизни 12 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ещё 22 пострадавших доставлены в больницу — 5 взрослых и 17 детей.

Последние новости
Что было раньше