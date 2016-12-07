Роскачество назвало марки некачественного шампанского
7 декабря 2016, 12:27 / Общество
В преддверии новогодних праздников Роскачество провело исследование качества игристых и шампанских вин на алкогольном рынке страны. Испытаниям подверглись 57 самых популярных марок полусладких игристых вин стоимостью от 150 и до 6 121 рубля - именно эта категория пользуется наибольшим спросом среди российских потребителей. Результаты исследования размещены на официальном портале организации.
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Среди марок, не прошедших контроль качества - вино "Мадам Помпадур". Напиток содержит в себе диоксид серы - по мнению специалистов, производитель добавляет его, чтобы остановить процесс брожения и исправить вкусоароматические недостатки виноматериала. У людей с повышенной чувствительностью к диоксиду может случиться приступ бронхиальной астмы или аллергическая реакция, хотя на самом деле виноделы используют данное вещество достаточно давно.
Не являются полусладкими игристыми вина "Крымское игристое" и "Сандильяно Десерт Гранд Кюве" не соответствуют маркировке по объёмной доле этилового спирта. Это указывает на то, что имело место нарушение технологии производства. Примечательно, что в результате лабораторных испытаний полусладкое вино премиум сегмента Moet & Chandon Imperial по содержанию сахара признано сухим, говорится в сообщении Роскачества.
Также в лабораториях было проведено исследование игристых вин на показатель массовой концентрации приведённого экстракта, который характеризует насыщенность вкуса напитка. Оказалось, что в шампанских "Государственная торговая марка", "Золотая балка", "Ореанда", "Ростовское золотое", "Ставропольское" и "Цимлянское" (полусладкое белое) данный показатель оказался ниже, чем в ГОСТе.
Между тем, как установили специалисты, некоторые из российских марок по качеству и безопасности не только не уступают, но даже и превосходят зарубежных конкурентов. Как товар высокого качества специалистами были отмечены 29 марок, 26 из которых позиционируют себя как российские:
- "Абрау-Дюрсо" (Абрау лайт)
- "Абрау-Дюрсо" (полусладкое белое)
- "Абрау-Дюрсо" (премиум Каберне)
- "Буржуа"
- "Геленджик"
- "Дербентское"
- "Золотая коллекция"
- "Золотой стандарт"
- "Игристые вина"
- "Изюмовъ"
- "Крымская классика"
- "Левъ Голицынъ»,
- "Легенда Крыма"
- "Московский шампанский дом"
- "Московское"
- "Новый Свет"
- "Премиум"
- "Санктъ-Петербургъ"
- "Традиционное"
- "Цимлянское" (Выдержанное)
- "Черноморская легенда"
- "Шато Тамань"
- "Compliment"
- "Delacy"
- "Inkerman"
- "Marleson"
- "Абхазское шампанское"
- "Дюк де Пари"
- "Bagrationi"
Если российские марки пройдут кроме контроля качества ещё и производственный контроль, то будет решаться вопрос о присуждении им российского Знака качества.