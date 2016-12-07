Назначен министр общего и профессионального образования Свердловской области

7 декабря 2016, 12:54 / Политика

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в соответствии с которым Юрий Биктуганов продолжит работу на посту главы регионального министерства общего и профессионального образования.

Основными в работе Юрия Биктуганова в качестве министра общего и профессионального образования станут такие направления, как совершенствование социальной политики, реализация майских указов Президента РФ, в том числе направленных на обеспечение достойной заработной платы в бюджетной сфере,  сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.  Продолжится строительство и реконструкция общеобразовательных организаций: необходимо сделать всё для того, чтобы школьники Свердловской области могли учиться в одну смену, а занятия проходили в удобных, современных, комфортных учебных заведениях. Кроме того, будет идти дальнейшая реализация программы "Уральская инженерная школа".

Фото: архив "ОГ"

Справка. 

Юрий Биктуганов окончил Верхне-Бугалышскую школу и физический факультет Свердловского государственного педагогического института по специальности "учитель физики". После работал директором Саргаинской и Приданниковской школ, занимал должность начальника управления образования Красноуфимского городского округа, являлся заместителем главы Красноуфимского городского округа по социальным вопросам, заместителем председателя правительства Свердловской области. Пост министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов занимает с июля 2012 года.

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