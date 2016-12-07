Свердловчане завоевали три призовых места на Всероссийском фестивале "СоДействие"

Свердловские социально ориентированные организации завоевали два первых места и одно второе на Всероссийском фестивале социальных программ "СоДействие". Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе министерства социальной политики региона.

Комплексный центр социального обслуживания Ленинского района Екатеринбурга был признан лучшим в номинации "Улучшение качества жизни людей пожилого возраста".

Свердловская региональная общественная организация поддержки социальной деятельности Екатеринбургской епархии "Православная служба милосердия" завоевала первое место в номинации "Социальная адаптация инвалидов и их семей".

Благотворительный фонд "Синара" стал вторым в номинации "Повышение качества и доступности образования, внедрение новых образовательных форм и моделей".

Церемония награждения победителей конкурса социально ориентированных организаций состоится в Москве 14 декабря.

Всероссийский фестиваль "СоДействие" каждый год проходит при поддержке Министерства труда и социального развития России и Общественной палаты РФ. Он помогает выявить лучшие региональные социальные проекты. В этом году он проводился с января по ноябрь в два этапа — региональный и федеральный. На региональный этап конкурса в Свердловской области поступило более 100 заявок. Число участников федерального этапа пока не раскрывается.

Как отметили в минсоцполитики региона, уральцы не раз становились призёрами Всероссийского фестиваля. Так, в 2014 году лучшими стали проекты регионального общественного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества "Возрождение" и Реабилитационного центра "Держава". Серебро завоевала руководитель Уральского клуба нового образования Ирина Закирова.