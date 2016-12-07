Инженеры из Каменска-Уральского прошли в финал Всероссийского конкурса для социальных предпринимателей

7 декабря 2016, 13:34 / Общество

В Москве стартовала презентация проектов финалистов конкурса социальных предпринимателей "Навстречу переменам 2016". Свердловскую область в конкурсе представляют молодые бизнесмены из Каменска-Уральского.

Анна и Анатолий Вощиковы разработали конструкцию трёхколёсного специализированного велосипеда для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Такие велосипеды не только помогают детям с ДЦП передвигаться практически без посторонней помощи, но и являются полноценным средством социализации и реабилитации.

Инженеры-конструкторы Вощиковы сделали свой первый велосипед несколько лет назад. На нём ездит их сын с диагнозом ДЦП. Сейчас свердловчане хотят построить собственный бизнес и помогать семьям со схожими проблемами. У них уже есть своя небольшая веломастерская и первые заказы. Велосипеды Вощиковых можно приобрести за 23-35 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Зарубежные аналоги стоят от 75 до 120 тысяч рублей. Первые уральские особые велосипеды уже уехали в Московскую область, Новосибирск и другие города России.

В финал конкурса "Навстречу переменам", организованного при поддержке оператора мобильной связи Tele2, вышли восемь социальных предпринимателей. Уральцы будут сражаться за победу с представителями Кемерово, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Тюмени и Барнаула. Для каждого из четырёх победителей фонд "Навстречу переменам" разработает индивидуальную программу поддержки. В неё входят начальное финансирование в течение одного года в сумме 1,2 миллиона рублей, консультационная помощь в продвижении проекта и информационная поддержка.

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