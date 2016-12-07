Двое свердловчан участвуют в Российско-Китайских молодёжных зимних играх в Харбине

7 декабря 2016, 13:38 / Спорт

Вчера, 6 декабря, уральские юниоры Иса Измайлов и Егор Букин вылетели на I Российско-Китайские молодёжные зимние игры. Спортсменам предстоит соревноваться в конькобежном скоростном беге, рассказал "ОГ" президент Федерации конькобежного спорта Свердловской области Александр Надяк. 

I Российско-Китайские молодёжные зимние игры проходят в Харбине (КНР) с 7 по 12 декабря. 

- Иса Измайлов выступает как юниор второй год и успешно преодолевает короткие дистанции на коньках - 500,                1 тысяча метров, 1 тысяча 500 метров. Егор Букин выступает первый год как юниор и бегает на длинные дистанции -         3 тысячи метров, 5 тысяч метров, 10 тысяч метров, - рассказал Александр Надяк. 

Добавим, российскую сборную на соревнованиях представят 84 спортсмена в возрасте от 13 лет до 21 года. Будет разыграно 27 комплектов наград в пяти видах спорта: фигурном катании на коньках, конькобежном спорте, шорт-треке, хоккее и горнолыжном спорте. 

I Российско-Китайские молодёжные зимние игры включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий. Их планируется проводить в чётные года, а летние игры - в нечётные. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

20 часов назад

Гонки на призы «ОГ» открывают лыжный сезон
10 и 11 декабря в четырёх муниципалитетах Свердловской области пройдут старты XXI традиционной массовой лыжной гонки на призы «Областной газеты».

21 час назад

Не о том мечтали
Футбольный «Урал» снова уходит на зиму в зоне стыковых игр

21 час назад

Давайте приготовимся к битве в ЭКСПО
17 декабря в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой известного российского боксёра Александра Поветкина с канадцем Брейменом Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС. Всё внимание любителей бокса вновь приковано к Екатеринбургу, который вовсю готовится подтвердить звание российской столицы бокса.

21 час назад

07.12.2016
Хоккей. Баскетбол.

6 декабря 2016

05.12.2016
Футбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов за 5 декабря 2016.

5 декабря 2016

Евгений Куйвашев удостоен награды паралимпийского комитета России
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев награждён специальным знаком к 20-летию паралимпийского движения. Об этом было объявлено во время вручения выдающимся паралимпийцам премии «Возвращение в жизнь».

5 декабря 2016

Супер-рекорд «УГМК»: обратная сторона
В воскресенье баскетболистки «УГМК» обыграли в гостях оренбургскую «Надежду» (67:53), эта победа стала для них 32-й подряд в регулярном чемпионате российской премьер-лиги.

5 декабря 2016

Трудности Эстерсунда
В Швеции завершился I этап Кубка мира по биатлону. В борьбе за хрустальные глобусы участвуют свердловчане – Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Для Екатерины это были дебютные мировые соревнования после декретного отпуска, и в первой же гонке спортсменка сумела проявить себя. От Антона ждали большего, однако ряд ошибок не позволил биатлонисту подняться в Эстерсунде на пьедестал почёта.

5 декабря 2016

«ОГ» взяла бронзу в настольном теннисе
В субботу, 3 декабря, в Верхней Пышме состоялась ежегодная спартакиада средств массовой информации Свердловской области. В этом году в соревнованиях приняли участие 11 команд, среди которых был и коллектив «ОГ».

5 декабря 2016

06.12.2016
Футбол. Хоккей. Баскетбол. Настольный теннис.

Последние новости
Что было раньше