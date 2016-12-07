Двое свердловчан участвуют в Российско-Китайских молодёжных зимних играх в Харбине

Вчера, 6 декабря, уральские юниоры Иса Измайлов и Егор Букин вылетели на I Российско-Китайские молодёжные зимние игры. Спортсменам предстоит соревноваться в конькобежном скоростном беге, рассказал "ОГ" президент Федерации конькобежного спорта Свердловской области Александр Надяк.

I Российско-Китайские молодёжные зимние игры проходят в Харбине (КНР) с 7 по 12 декабря.

- Иса Измайлов выступает как юниор второй год и успешно преодолевает короткие дистанции на коньках - 500, 1 тысяча метров, 1 тысяча 500 метров. Егор Букин выступает первый год как юниор и бегает на длинные дистанции - 3 тысячи метров, 5 тысяч метров, 10 тысяч метров, - рассказал Александр Надяк.

Добавим, российскую сборную на соревнованиях представят 84 спортсмена в возрасте от 13 лет до 21 года. Будет разыграно 27 комплектов наград в пяти видах спорта: фигурном катании на коньках, конькобежном спорте, шорт-треке, хоккее и горнолыжном спорте.

I Российско-Китайские молодёжные зимние игры включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий. Их планируется проводить в чётные года, а летние игры - в нечётные.