Минобороны РФ подтвердило гибель ещё одного военного в Сирии

7 декабря 2016, 14:03 / Общество

В результате артиллерийского обстрела боевиками антиправительственных сил западной части Алеппо российский военный советник получил тяжёлые ранения и скончался в госпитале. Как сообщают центральные информагентства со ссылкой на официальных представителей Минобороны РФ, полковник Руслан Галицкий находился в Сирии в статусе военного советника. 

Офицер посмертно представлен к правительственной награде.

- Скончался в госпитале в результате тяжёлого ранения полковник Руслан Галицкий, - цитирует ТАСС заявление российского оборонного ведомства. - Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь. Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части Алеппо.

Отметим, полковник Галицкий стал 23-м в списке официальных потерь российских военных. Буквально двумя днями ранее в Восточном Алеппо в результате прямого попадания снаряда в палатку приёмного отделения полевого госпиталя погибли двое российских военных медиков: девушки проходили службу в медицинском отряде спецназначения Минобороны. Ещё один российский военный советник - подполковник-артиллерист Иван Черемисин - погиб в начале февраля этого года.

О Руслане Галицком из неофициальных источников известно, что в 2012 году он окончил с отличием академию Генштаба. До отправки в Сирию военным советником полковник командовал танковой бригадой Восточного военного округа, дислоцированной в Улан-Удэ.

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