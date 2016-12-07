В индустриальном парке "Богословский" появится новый резидент

7 декабря 2016, 14:06 / Экономика

В индустриальном парке "Богословский" в Краснотурьинске до конца 2016 года появится новый резидент. Как сообщает парк "Богословский", Корпорация развития Среднего Урала и екатеринбургская компания ООО "Сибэкс" в настоящее время согласовывают проект соответствующего решения.

ООО "Сибэкс" уже начала регистрацию в Краснотурьинске юридического лица. В индустриальном парке компания займёт под производство площадь в три гектара. Таким образом, резиденты займут около 60 % территории индустриального парка "Богословский".

— Я принял решение о реализации нового проекта в Краснотурьинске, поскольку увидел в этой локации несколько ключевых факторов успеха. Это удачное географическое расположение для предприятий, обеспечивающих комплектующие в нефтегазовом секторе, наличие инфраструктуры индустриального парка и бесплатное подключение к сетям, — отметил генеральный директор ООО "Сибэкс" Валентин Зарицкий.

Добавим, ООО "Сибэкс" входит в единый реестр подрядчиков и поставщиков нефтегазового комплекса информационно-справочной системы "Нефтегазэнергоэксперт".

Как писала "ОГ", первый резидент на площадке индустриального парка "Богословский" появился в феврале 2015 года. В Краснотурьинске заработала компания, которая производит стиральный порошок.

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