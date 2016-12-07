В ЦПКиО им. Маяковского откроется новая лыжная база

7 декабря 2016, 14:06

10 декабря. 12:30. В рамках проведения всероссийских детско-юношеских соревнований по плаванию "Кубок четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова" на территории ЦПКиО им. Маяковского состоится торжественное открытие новой лыжной базы SKICLUB от "Клуба чемпионов".

В открытии примут участие: четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, двукратный олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира по плаванию Андрей Сердинов, трёхкратный чемпион мира по гандболу Игорь Лавров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

Всех гостей мероприятия ждёт большой мастер-класс от победителей и призёров Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону. В качестве наставников на трассы выйдут двукратный чемпион Олимпийских игр, серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше