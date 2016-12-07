В ЦПКиО им. Маяковского откроется новая лыжная база

10 декабря. 12:30. В рамках проведения всероссийских детско-юношеских соревнований по плаванию "Кубок четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова" на территории ЦПКиО им. Маяковского состоится торжественное открытие новой лыжной базы SKICLUB от "Клуба чемпионов".

В открытии примут участие: четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, двукратный олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира по плаванию Андрей Сердинов, трёхкратный чемпион мира по гандболу Игорь Лавров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

Всех гостей мероприятия ждёт большой мастер-класс от победителей и призёров Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону. В качестве наставников на трассы выйдут двукратный чемпион Олимпийских игр, серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов.