Светящийся трамвай будет ездить по Екатеринбургу

7 декабря 2016, 14:38 / Земства

Сегодня, 7 декабря, трамвай, украшенный электрогирляндами и светящимися снежинками, впервые выйдет на линию в 18:30. Горожане увидят новогоднее чудо на центральных улицах города, сообщили в пресс-службе ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление". 

– Вагон стартует от ворот Южного депо. Маршрут пролегает по улицам 8 Марта, Радищева, Московской, проспекту Ленина, через УрФУ, по улицам Гагарина, Уральской, Луначарского, Куйбышева. Первая поездка организована для сотрудников депо и их детей, – сообщила директор турфирмы "Эльтранс" Нина Тропина.

Оформлением новогоднего трамвая занимались в Южном депо ЕМУП "ТТУ". Добавим, дата первого выхода праздничного вагона на линию совпала с празднованием Дня святой Екатерины - покровительницы столицы Урала.

Фото: ЕМУП "ТТУ"

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