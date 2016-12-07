Обзор криминальной хроники среды, 7 декабря

Директор компании из Каменска-Уральского вернул государству более 2 млн рублей

Более 2 млн рублей выплатил учредитель, директор и распорядитель финансовых средств ООО "Сплав М" Дмитрий Бекленищев в доход государства: суд доказал, что он внёс в декларации по налогу на добавленную стоимость за 3, 4 кварталы 2010 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2011 года и 1 и 2 кварталы 2012 года ложные сведения о расходах, понесённых по фиктивным сделкам. В связи с этим предприятию были необоснованно предоставлены налоговые вычеты. Оставшаяся невозмещённая сумма ущерба, причинённого преступлением, в размере свыше 136 тыс. рублей, также назначена судом к взысканию, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Сам Бекленищев ещё в октябре был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"). Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Сотрудник ГИБДД Ревды предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

Сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ предстоит понести ответственность 30-летнему замкомандира отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД "Ревдинский" Максиму Сычёву - "получение взятки за незаконное бездействие, совершенное, в том числе, в значительном и крупном размере", "мелкое взяточничество" и "покушение на подстрекательство в мелком взяточничестве". По версии следствия, Сычев в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года получал от перевозчиков крупногабаритного груза на банковский счёт денежные средства. При этом перевозчики не имели предусмотренных специальных разрешений на перевозку крупногабаритного груза по автодорогам. Кроме того, Сычёв способствовал бездействию как подчиненных сотрудников, так и иных работников ГИБДД. Всего Сычеву инкриминируется получение взяток на сумму более 300 тыс. рублей. Дело будет рассматриваться в Ленинском суде Екатеринбурга, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Две жительницы Сухого Лога осуждены за мошенничество

Сухоложским горсудом на основании материалов уголовного дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество") осуждены 23-летняя и 24-летняя местные жительницы. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, злоумышленницы причинили потерпевшим ущерб на общую сумму 59 тыс. рублей. Мошенницы разместили в Ханты-Мансийске и Нарьян-Маре объявления о сдаче жилья, указывая номер мобильного телефона "риэлтора" и стоимость аренды. В ходе переговоров мошенницы по телефону убеждали потенциальных квартиросъёмщиков перевести на банковскую карту денежные средства в качестве некой комиссии риэлторской компании. Суммы указывались в размере от 2 до 14 тысяч рублей. После получения "предоплаты" предприимчивые девушки распоряжались деньгами по своему усмотрению и на связь уже не выходили. Ввиду раскаяния и возмещения потерпевшим имущественного ущерба суд назначил обеим обвиняемым наказание в виде 260 часов обязательных работ.

Жительница Нижнего Тагила осуждена за фиктивную регистрацию в своей квартире иностранцев

Мировой судья судебного участка № 5 Ленинского судебного района Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Кулаковой. Она признана виновной в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации"). Судом установлено, что с февраля по июнь 2016 года Кулакова организовала постановку на уч"т иностранных граждан, указав местом их пребывания квартиру, принадлежащую ей. Однако при этом постановленные на учёт иностранные граждане в указанной квартире не проживали. Осуждённая пояснила свои действия желанием помочь родственникам мужа и незнанием требований законодательства в сфере миграции. Суд назначил Кулаковой наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с рассрочкой исполнения наказания на 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.