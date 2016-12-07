Свердловский коммунист Шадрин: Россия с распадом СССР потеряла авторитет

Россия с распадом Советского Союза потеряла авторитет на международной арене, сообщил "ОГ" бывший первый секретарь Свердловского областного комитета КПРФ Дмитрий Шадрин.

— С распадом Советского Союза в 1991 году мы не приобрели ничего. Союза сейчас нет, и это надо принять как данность. Учитывая происходившие события, наша страна потеряла авторитет на международной арене, — отметил экс-лидер свердловских коммунистов.

Добавим, в четверг, 8 декабря, исполняется ровно 25 лет с момента распада СССР. В Белоруссии состоялось подписание Беловежского соглашения — договора о создании Содружества Независимых Государств. В нём констатировалось прекращение существования СССР как субъекта международного права и объявлялось о создании СНГ.

Как писала "ОГ", по данным аналитического центра Юрия Левады, спустя 25 лет 56 процентов опрошенных сожалеют о том, что СССР распался.