В Екатеринбурге пройдёт церемония награждения победителей премии в сфере гостеприимства "Уральская звезда"

7 декабря 2016, 15:01

 8 декабря. 18:00. В Театре Эстрады пройдёт торжественная церемония награждения победителей премии в сфере гостеприимства "Уральская звезда".

 Победители конкурса будут названы в девяти номинациях: Бизнес-отель в категориях 3*-5*; Бизнес-отель в категориях "без звёзд" - 2*; Конгресс-отель; Отель для семейного отдыха; Отель для активного отдыха и оздоровления; Отель для самостоятельных путешественников в категориях 3*-5*; Отель для самостоятельных путешественников в категориях "без звёзд" - 2*; Открытие года; Партнёр года.

В церемонии примут участие федеральные эксперты в сфере гостеприимства, представители органов власти, туристического сообщества, отельеры.

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