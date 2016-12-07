В Екатеринбурге пройдёт Инклюзивный День кино

8 декабря.11:00. Во Дворце молодёжи Екатеринбурга пройдёт Инклюзивный День кино. Мероприятие приурочено к Международному Дню инвалидов. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут познакомиться с творчеством уральских режиссёров, сценаристов и актёров, а также поучаствовать в различных мастер-классах.

В программе мероприятия:

Инклюзивные мастер-классы: актёрское мастерство, сценическая речь, фотосъёмка и кинопоказы фильмов с последующим обсуждением лент. Зрители посмотрят пять короткометражных картин и один художественный фильм "Золото" по роману уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка "Дикое счастье". Основные съёмки фильма "Золото" прошли в Екатеринбурге, Кунгуре, селе Чусовое и деревне Каменка Шалинского района.

Творческие мастер-классы по сценической речи, развитию творческого мышления, фото- и видеосъёмке.

Работа интерактивных зон инклюзивных проектов региона.

Организаторы мероприятия: министерство социальной политики Свердловской области и Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России".