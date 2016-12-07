В Екатеринбурге пройдёт Инклюзивный День кино
7 декабря 2016, 15:04
8 декабря.11:00. Во Дворце молодёжи Екатеринбурга пройдёт Инклюзивный День кино. Мероприятие приурочено к Международному Дню инвалидов. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут познакомиться с творчеством уральских режиссёров, сценаристов и актёров, а также поучаствовать в различных мастер-классах.
В программе мероприятия:
- Инклюзивные мастер-классы: актёрское мастерство, сценическая речь, фотосъёмка и кинопоказы фильмов с последующим обсуждением лент. Зрители посмотрят пять короткометражных картин и один художественный фильм "Золото" по роману уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка "Дикое счастье". Основные съёмки фильма "Золото" прошли в Екатеринбурге, Кунгуре, селе Чусовое и деревне Каменка Шалинского района.
- Творческие мастер-классы по сценической речи, развитию творческого мышления, фото- и видеосъёмке.
- Работа интерактивных зон инклюзивных проектов региона.
Организаторы мероприятия: министерство социальной политики Свердловской области и Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России".
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