Под объекты инфраструктуры ЧМ-2018 переданы 5,5 гектара земли в Екатеринбурге

Семь земельных участков общей площадью 5,5 га (в границах улиц Репина - Токарей - Татищева - проспекта Ленина) МУГИСО передало управлению капитального строительства Екатеринбурга в постоянное безвозмездное пользование в связи с необходимостью строительства объектов инфраструктуры ЧМ-2018.

- На предоставленной территории планируется строительство, реконструкция, эксплуатация и благоустройство элементов улично-дорожной сети, разработанной в соответствии с Генеральным планом развития города Екатеринбурга до 2025 года, - сообщили в МУГИСО. - Одним из архитектурно-планировочных решений является увеличение площади территории, используемой для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу, с 11 гектаров (площадь земельного участка стадиона) до 46,6 гектара за счёт использования прилегающих к стадиону территорий.

В МУГИСО отмечают, что постановлением правительства Свердловской области от 17 февраля 2015 года утверждён проект "Первый этап проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления мероприятий, включенных в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу", который предусматривает приспособление в соответствии с требованиями Международной федерации футбола существующего стадиона к проведению матчей чемпионата.