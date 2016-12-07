Под объекты инфраструктуры ЧМ-2018 переданы 5,5 гектара земли в Екатеринбурге

7 декабря 2016, 15:29 / Экономика

Семь земельных участков общей площадью 5,5 га (в границах улиц Репина - Токарей - Татищева - проспекта Ленина) МУГИСО передало управлению капитального строительства Екатеринбурга в постоянное безвозмездное пользование в связи с необходимостью строительства объектов инфраструктуры ЧМ-2018.

- На предоставленной территории планируется строительство, реконструкция, эксплуатация и благоустройство элементов улично-дорожной сети, разработанной в соответствии с Генеральным планом развития города Екатеринбурга до 2025 года, - сообщили в МУГИСО. - Одним из архитектурно-планировочных решений является увеличение площади территории, используемой для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу, с 11 гектаров (площадь земельного участка стадиона) до 46,6 гектара за счёт использования прилегающих к стадиону территорий.

В МУГИСО отмечают, что постановлением правительства Свердловской области от 17 февраля 2015 года утверждён проект "Первый этап проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления мероприятий, включенных в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу", который предусматривает приспособление в соответствии с требованиями Международной федерации футбола существующего стадиона к проведению матчей чемпионата.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

22 часа назад

Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиков
Государственная программа поддержки россиян, взявших ипотечный кредит, но не сумевших вовремя его выплачивать, продлевается до 1 марта 2017 года. Такое решение приняло правительство РФ.

23 часа назад

Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн
Екатеринбург стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по доле онлайн-покупателей среди пользователей Интернета. Почти 88 процентов совершеннолетней аудитории обращается к интернет-магазинам, сказано в исследовании Яндекс.Маркет.

6 декабря 2016

Ресторатор Олег Ананьев — о заведениях в торговых центрах и домашней кухне-лаборатории
Одному из самых опытных рестораторов Екатеринбурга Олегу Ананьеву принадлежит большинство заведений в ТРЦ «Гринвич» («Труффальдино», «Красна хата», «Хаш»), украинский ресторан «Вечера на хуторе» и другие проекты, заслужившие доверие горожан.

6 декабря 2016

Ревдинский завод выполнил личный приказ Сталина
75 лет назад (в 1941 году) Ревдинский завод по обработке цветных металлов выпустил первую продукцию. Это были 56 килограммов радиаторной трубки для авиационной промышленности.

5 декабря 2016

Таможня Маньчжурии перешла на принцип «единого окна»
Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процедуры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам пограничного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика»

2 декабря 2016

В Новоуральске открылся первый в России пункт финальной изоляции РАО
На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО 3-го класса опасности, которые копились на предприятии с 1949 года.

2 декабря 2016

Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ
Уральский электрохический комбинат избавился от твёрдых радиоактивных отходов, которые копились на предприятии с 1949 года.

1 декабря 2016  Реклама

Гидропароизоляция строительных конструкций
Почти все строительные конструкции подвержены вредному для них воздействии влаги. Обеспечить должную защиту от него призвана гидропароизоляция.

1 декабря 2016

Область вдвое увеличит расходы на строительство
Региональное министерство строительства и развития инфраструктуры объявило об основных направлениях исполнения госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», которые учтены в проекте бюджета на 2017 год.

1 декабря 2016

Назначен новый министр экономического развития РФ
Президент России Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Орешкина

Последние новости
Что было раньше