Куйвашев наградил гендиректора Театра музкомедии Сафронова

Глава региона Евгений Куйвашев наградил генерального директора Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаила Сафронова знаком "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

"За выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени Сафронова Михаила Вячеславовича — генерального директора государственного автономного учреждения культуры Свердловской области "Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии", сообщается в указе губернатора.

Указ Евгения Куйвашева о награждении Михаила Сафронова будет опубликован в свежем номере "Областной газеты".

Фото: Свердловский академический театр музыкальной комедии

Справка "ОГ".

Михаил Сафронов родился 10 апреля 1949 года в Ирбите. Он окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности "Режиссёр театра" и Высшую школу деятелей сценического искусства по специальности "Менеджер театра высшей квалификации".

С 1972 по 1975 год он трудился в комитете ВЛКСМ Белорусского государственного театрально-художественного института, затем перешёл в Отдел пропаганды и культурно-массовой работы обкома ВЛКСМ Свердловска. С 1979 по 1984 год возглавлял Театр юного зрителя. Также Михаил Сафронов трудился начальником Управления культуры администрации Свердловской области и директором Свердловского академического театра драмы.

Свердловский академический театр музыкальной комедии Михаил Сафронов возглавляет с 1999 года.

Был награждён юбилейной медалью "100-летие со дня рождения В.И. Ленина" и орденом Почёта. Также он имеет почётное звание "Заслуженный работник культуры РФ".